Cruzeiro do Sul vai receber nos próximos meses um investimento de R$ 1,1 milhão na melhoria e modernização da iluminação pública da cidade. O prefeito Ilderlei Cordeiro firmou nesta segunda-feira, 20, uma parceria com a Eletroacre, empresa do Grupo Energisa, que garante a troca de reatores, luminárias e a substituição das lâmpadas quentes por lâmpadas de led, mais econômicas e eficientes.

O convênio viabiliza a troca de 806 lâmpadas. Com o Projeto de Eficiência Energética da distribuidora, a gestão municipal vai economizar cerca de 902 mil kWh/ano, o que corresponde a R$ 442 mil a menos em gastos com iluminação pública, podendo investir esse recurso em outras áreas que beneficiem ainda mais a população cruzeirense.

“Esse investimento vai atender mais de 800 pontos de iluminação pública da nossa cidade, trazendo economia para o município, e o principal: gerando uma luminosidade melhor, por meio das lâmpadas de lead. A ação também inibe atos de violência”, endossou o prefeito Ilderlei Cordeiro.

O Programa de Eficiência Energética (PEE) é realizado por meio de Chamada Pública e regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). De acordo com o diretor-presidente da Eletroacre, José Adriano Mendes, nos próximos meses todos os locais contemplados com o programa terão passado pela intervenção.

Entre os locais selecionados estão os cartões postais e pontos turísticos do município: Praça dos Lanches, Praça da Bandeira, Mirante do Cais, Cais, Ponte da União, entrada da cidade, Avenida Getúlio Vargas, Avenida Rui Barbosa, Avenida Boulevard Thamaturgo, Estrada do Aeroporto e Avenida Mâncio Lima.

“Esta parceria permitirá iluminar os pontos turísticos e estratégicos da cidade, contribuindo para diminuir os gastos com manutenção do sistema e deixando a cidade mais iluminada”, destacou o diretor-presidente da Eletroacre.

