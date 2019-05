Mais de 300 esportistas participaram da corrida do Maio Amarelo, promovida pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, em parceria com o Governo do Estado, por meio da 1° Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran). A atividade, realizada no fim de semana, fez a alusão à campanha que, neste ano, tem como tema “No Trânsito, o Sentido é a Vida”.

Cruzeiro do Sul foi o primeiro município a realizar a corrida da campanha Maio Amarelo. A competição foi dividida em duas categorias: 5 quilômetros e 10 quilômetros. “Também estamos celebrando a Semana do Pedestre, por meio dessa atividade esportiva em prol da vida. Tanto o condutor quanto o motorista devem saber seu papel no trânsito”, endossou Tainara Martins, gerente da Ciretran.

De acordo com o secretário Municipal de Transportes e Trânsito, coronel Alves, a atividade teve objetivo de conscientizar os participantes. “O trânsito é feito por pessoas. Se alguém pode mudar algo para melhorar, somos nós. Então, a gente espera que as pessoas reflitam sobree suas próprias atitudes no trânsito”, frisou.

O vencedor dos 10 quilômetros foi o esportista Lisângelo Batista da Silva. Já os 5 quilômetros quem correu mais rápido foi a cruzeirenses Silvânia Lima. “Eu agradeço ao poder público por essa corrida de rua. Sou pintor e não tenho condições de pagar para correr. Essa foi de graça e ainda teve premiação”, salientou Lisângelo.

“A corrida foi muito bem organizada e os organizadores estão de parabéns. Eu corro porque gosto. Amo correr”, afirmou Silvânia Lima.

