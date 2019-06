Totalmente revitalizada, a Escola de Ensino Fundamental Maria de Nazaré Lima foi entregue nesta terça-feira, 25, à sociedade cruzeirense. A obra de reforma da instituição é fruto de uma parceria entre Prefeitura de Cruzeiro do Sul e a Loja Maçônica.

A instituição, situada atualmente ao lado da Maçonaria, passou por reforma após sofrer um incêndio e ter 80% do prédio queimado. A Escola recebeu o nome da professora Maria de Nazaré Lima, profissional da educação respeitada em Cruzeiro do Sul.

“Essa faz parte da história do nosso município. Por isso, não medimos esforços para revitalizar toda a parte deteriorada, além de investir em outros ambientes como o parquinho para crianças. Investir em educação é investir no futuro e desenvolvimento da nossa sociedade”, frisou Ilderlei Cordeiro.

Para a diretora da instituição, Maria de Lourdes, o investimento beneficia toda a comunidade escolar. “A escola é a base da criança e a gente percebe essa preocupação por parte da gestão em reformar as escolas e investir em educação, para que possamos oferecer um ensino de qualidade”, destacou.

A Prefeitura investiu mais de R$ 80 mil na obra de reforma e revitalização da Escola de Ensino Fundamental Maria de Nazaré Lima, localizada no Centro da cidade.

Praça no Cruzeirinho

Durante a cerimônia de inauguração do colégio, o prefeito Ilderlei Cordeiro assinou a ordem de serviço para a construção de uma praça no bairro Cruzeirinho, que será construída com recurso de emenda parlamentar do senador Sérgio Petecão. Do montante, R$ 50 mil já foram liberados.

“Será um investimento de R$ 250 mil no total, pois compreendemos a importância de se investir em lazer no Cruzeirinho. Recurso disponibilizado pelo senador Sérgio Petecão. A nossa meta é construir mais locais como esse na nossa cidade”, destacou o prefeito.

1 de 4

Comentários