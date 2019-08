O segundo maior evento religioso da Região Norte é promovido em Cruzeiro do Sul, de 5 a 15 de agosto. O lançamento da programação do Novenário Nossa Senhora da Glória ocorreu na noite desta segunda-feira, 5. A festividade conta mais uma vez com o apoio da Prefeitura.

Promovido pela Igreja Católica e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o novenário tem como tema, este ano, “Maria uma jovem de fé”. Segundo a coordenação, o objetivo é mobilizar a juventude para que se aproximem mais da igreja.

“Esse é terceiro ano consecutivo que a nossa gestão tem sido parceira da Paróquia Nossa Senhora da Glória. A gente compreende a magnitude e importância dessa festa para o Acre, tendo em vista que ela é a uma das mais populares da Região Norte. Além do retorno espiritual que tem o novenário na vida das pessoas, o evento fomenta a economia do nosso município por meio do turismo”, destacou o prefeito em exercício, Zequinha Lima.

Segundo o do bispo Dom Flávio Giovenale, envolver a juventude é imprescindível para a construção de uma sociedade de paz. “A juventude é uma parcela importante da população e que ao mesmo tempo tem muitos desafios. O nosso papel não é o de condenar os jovens, mas o de amá-los e respeitá-los”.

Para o pároco Hélio Nogueira, o momento é de muita alegria. “O novenário é um ato de muita fé, conduzido com muita alegria. É uma data muito especial para a nossa cidade”, salientou.

O novenário de Nossa Senhora da Glória completa 101 anos que é realizado em Cruzeiro do Sul. A festa reúne fiéis da igreja católica de vários estados do Brasil e de outros países. Durante os dias de evento, inúmeros empreendedores estarão comercializando produtos regionais.

Comentários