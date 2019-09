No período da noite, as luzes da Catedral Nossa Senhora da Glória, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul e a Secretaria Municipal de Saúde ficam amarelas. O prefeito Ilderlei Cordeiro inaugurou a iluminação temática, alusiva ao Setembro Amarelo, na noite desta quinta-feira, 19.

“Agradeço a Deus, por cada dia mais a nossa equipe está investindo em temas especiais como esse, que demonstra o nosso cuidado com os servidores e a população. Agradeço a parceria com a Catedral e do bispo Dom Flávio, que vai se estender por todo o ano, pois mensalmente alertaremos as pessoas sobre uma temática social importante”, frisou o prefeito Ilderlei Cordeiro.

O Setembro Amarelo é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio, que atua no acolhimento às pessoas com transtornos mentais e emocionais, como a depressão, por exemplo. Em Cruzeiro, a gestão tem realizado inúmeras ações envolvendo as áreas de Saúde e Assistência Social.

Segundo o bispo Dom Flávio Giovanale, a campanha partilha amor. “O suicídio é fruto de muitos fatores, mas especialmente da depressão. E o Setembro Amarelo vem para reforçar a importância de partilhar, não ter medo ou vergonha de falar sobre o que se sente. A iluminação da Catedral visibiliza isso, um laço que une a todos”.

Comentários