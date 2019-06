Os Jogos Escolares chegaram a reta final. Nesta terça-feira, 18, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul entregou a premiação para algumas modalidades. O encerramento do campeonato será realizado na próxima sexta-feira, 21, no Ginásio Jader Machado.

A Escola Dom Pedro II foi premiada com dois títulos no handebol. “Eu me sinto muito orgulhosa por jogado pela escola e dedico essa Vitória a todos os colegas”, destacou a estudante Ana Lis.

Uma parceria entre a Prefeitura e o governo do Estado vai viabilizar que a fase final dos Jogos Escolares Estadual seja realizada em Cruzeiro do Sul. Esta será a primeira vez que o município sedia a final do campeonato.

“Essa é uma grande festa dos estudantes. A prova que parcerias são certo são os Jogos Escolares, que transcorrem no clima de normalidade e muita alegria”, salientou O coordenador de Esportes do Vale do Juruá, Adelcimar Carvalho.

O prefeito em exercício Zequinha Lima, o sucesso do campeonato demonstra a competência da gestão. “Mais uma vez comprovamos o compromisso da Prefeitura em investir na nossa juventude por meio da Educação, do Esporte e da Cultura. Os Jogos Escolares descobre talentos da nossa região”, observou.

