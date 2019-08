O tão esperado sonho dos moradores da Vila Lagoinha vai se tornar realidade. Na manhã deste sábado, 24, o prefeito Ilderlei Cordeiro, acompanhado de seu vice Zequinha Lima, assinou a ordem de serviço para a construção de 31 banheiros de alvenaria na comunidade.

O investimento em saneamento básico, além de promover maior comodidade, é revestido em saúde pública. O pontapé inicial da obra contou com a presença dos vereadores de Cruzeiro do Sul, a exemplo do presidente da Câmara, Clodoaldo Rodrigues.

“A gente agradece a paciência da comunidade, que por muitas gestões esperam por esse investimento. Me comprometi em fazer, cobrei da nossa equipe e hoje, graças a Deus, estamos dando início a essa obra tão necessária”, endossou Ilderlei Cordeiro.

Para a subprefeita da Vila Lagoinha, Fabiana Miranda, o momento é de celebração. “Hoje comemoramos mais um investimento. O prefeito Ilderlei Cordeiro tem olhado para a nossa Vila e nos ajudado a desenvolver. Demos prioridade às famílias mais carentes e que não possuem banheiro em casa”, frisou.

A construção dos 31 banheiros se dá por meio de uma emenda parlamentar de 2015, do ex-deputado Thaumaturgo Lima, que não tinha sido executada na gestão passada e foi investida sob a orientação do prefeito Ilderlei Cordeiro.

Emocionada, dona Raimunda da Rocha agradeceu o benefício. “Eu não tenho banheiro, lavo as minhas coisas no fundo do quintal, pegando sol e chuva. Estou muito feliz com o trabalho do prefeito, que muito tem ajudado a nossa vila”.

“Estou muito satisfeito porque eu já planejava construir um, mas não tinha condições para isso. Agora, em breve, terei um banheiro novinho na minha casa”, destacou Antônio Rodrigues, mais conhecido como “Murreco”.