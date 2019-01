O trabalho deverá prosseguir nas rotas do cruzeirão e cruzeirinho, concluir a avenida Copacabana e parte do centro da cidade.

O prefeito Ilderlei Cordeiro já determinou à secretaria municipal de obras que seja iniciado o trabalho de recapeamento no centro da cidade. O trabalho conta com apoio de uma emenda parlamentar do atual governador Gladson Cameli, destinada quando senador.

Com a nova equipe coordenada pelo Secretário Municipal de Obras Gemil Júnior e o técnico Josinaldo Batista, a prefeitura já realizou operação tapa buracos em quase 10 km, cumprindo a determinação do prefeito. O trabalho deverá prosseguir nas rotas do cruzeirão e cruzeirinho, concluir a avenida Copacabana e parte do centro da cidade.

Segundo o secretário Gemil Jr, a prefeitura irá utilizar recursos próprios para beneficiar também a Praça de Táxi.

O anúncio agradou aos taxistas, que na pessoa do presidente do sindicato, agradeceu ao prefeito: “esta medida irá beneficiar não apenas aos taxistas, mas também à toda população”, disse o presidente.

