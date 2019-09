A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Educação, está dando continuidade aos atendimentos às crianças indígenas com o programa educacional Asas da Florestania Infantil.

As oito aldeias do povo Katukina estão inseridas no programa e recebem visitas periódicas da gestão municipal. Após o lançamento do programa nas comunidades indígenas, a Secretaria de Educação atua no suporte pedagógico aos agentes educacionais, afim de assegurar a qualidade do trabalho desenvolvido.

Uma equipe de gestores da Educação tem acompanhado de perto a execução do programa nas aldeias. Durante as visitas são verificadas a frequência das aulas, o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos e avaliação, bem como e conversa com as famílias dos estudantes para que possam colher as perspectivas da comunidade em relação ao Asas da Florestania Infantil.

