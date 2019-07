A Prefeitura de Cruzeiro do Sul deu início na noite desta sexta-feira, 5, à 1ª Conferência Municipal Extraordinária de Cultura. O evento segue sua programação neste sábado, 6. O debate tem como tema central o “Plano Municipal de Cultura – 3 anos de implantação: Avaliações e Desafios”.

Juntos, artistas e fazedores de cultura debateram, no primeiro dia de encontro, as principais propostas da área cultural, analisando o que já é realizado e o que ainda precisa ser colocado em execução para um melhor desempenho das atividades.

“Cruzeiro do Sul é o município que mais investe em cultura e essa conferência é uma demonstração clara disso. Aqui vamos avaliar as políticas públicas voltadas para essa área, tendo em vista que anualmente a Prefeitura investe R$1,4 milhão em cultura”, salientou o prefeito em exercício, Zequinha Lima.

Em Cruzeiro do Sul, a gestão disponibilizou, neste ano, R$120 mil para apoio de projetos sociais, por meio da Lei de Incentivo à Cultura. “É importante salientar que, hoje, essa é a única Conferência de Cultura que é promovida no Acre, em que a Prefeitura busca o artista para discutir políticas públicas”, explicou o secretário de Cultura, Aldemir Maciel.

Durante o evento serão escolhidos os novos membros do Conselho Municipal de Cultura, biênio 2020/2021, bem como a ampliação de cadeiras no coletivo e o acesso de novos segmentos culturais, como artes integradas.

Para o artista Anailton Salgado, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul é o principal vetor da cultura na região. “A gestão tem feito excelente trabalho, viabilizando a realização de distintos projetos no município. Esse momento aqui é uma demonstração de valorização dos fazedores de cultura e artistas de Cruzeiro”, destacou.

Plano Municipal de Cultura

O Plano Municipal de Cultura estabelece princípios, objetivos, políticas, diretrizes e metas, que geram o desenvolvimento, atualização e preservação das artes e das distintas expressões culturais. O documento consolidação as políticas públicas de cultura no município.

O plano municipal transcende a cidade de Cruzeiro do Sul, contribuindo para a construção do Sistema Nacional de Cultura, que estimula outras cidades do nosso estado e do país a investirem no segmento. Na gestão do prefeito Ilderlei Cordeiro, Cruzeiro do Sul se referenciou como o município que mais investe e valoriza a cultura no Acre.

