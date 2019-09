A valorização das expressões artísticas é uma das linhas de trabalho da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, que promoveu, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, na noite desta quinta-feira, 12, a terceira Mostra Cultural Náuas. O evento, celebrado no Teatro dos Náuas, compõe as atividades de comemoração do aniversário de 115 anos do município.

Além de dança, música, literatura, teatro, poesia, capoeira e artes plásticas, a edição deste ano apresentou ao público a obra “A saga da Fraternidade”, livro do cruzeirense Narcelio Flávio.

“A cultura faz parte da formação de um povo e, nestes 115 anos de Cruzeiro do Sul, nós nunca vivemos um momento tão positivo para a cultura. O prefeito Ildelei Cordeiro é um entusiasta dessa área e tem viabilizado grandes investimentos”, salientou o secretário, Aldemir Maciel.

Para o fotógrafo Helder Freitas, a Mostra vem de encontro ao anseio dos artistas. “Esse é um momento muito importante, em que pude expor minhas fotografias à sociedade. A exposição retrata as belezas da nossa cidade, a partir de um pôr do sol único da nossa região”.

Apreciadora do mundo das artes, a viúva do ex-governador Orleir Cameli, Beatriz Cameli fez questão de participar do evento. “Temos aqui a reunião de várias artes: dança, literatura, entre outras. Fico muito feliz de ver a população participando e dando valor aos seus artistas e atividades culturais. Meus parabéns aos organizadores e todos que estão nesse movimento de promoção da nossa cultura”, salientou.

Atrações já conhecidas, como a banda Swing da Mata e a banda do 61° Bis, também fizeram parte da programação totalmente aberta ao público. Para o professor de capoeira Bena, a Mostra de Cultura comprovou à população cruzeirense a existência dos saberes e práticas artísticas regionais, tantas vezes esquecidos. “Quem faz arte, revive e multiplica a paz”, destacou.

