As mulheres em situação de baixa renda do bairro Miritizal, que fazem atendimento no Centro de Referência de Assistência Social, participaram de uma manhã de lazer nesta quarta-feira, 17, promovida pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul. A ação se deu por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social.

A atividade foi promovida no Iguarapé Preto. “Esta é mais uma das inúmeras atividades que nós oferecemos à comunidade. Atualmente, temos dois grupos de mulheres e fizemos questão de trazê-las para essa atividade extra de lazer e exercícios físicos”, salientou a de Desenvolvimento Social, Keiliane Cordeiro.

A ação, que contou com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde, foi aprovada pelas participantes. “De primeiro, eu não sabia me relacionar com meus filhos e depois que entrei para o grupo de mulheres do CRAS, tudo melhorou. Sou muito grata por esse serviço chegar no nosso bairro”, destacou Ana Paula Rocha, mãe de quatro filhos.

Para Rosangela Coelho, as ações do CRAS são transformadoras. “As atividades são muito boas para a nossa cabeça, especialmente, para a gente que nunca sai de casa. Faço questão de participar sempre, pois isso transformou a minha relação familiar”.

A atividade compõe a programação do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), explica a coordenadora do CRAS, Ana Luíza Silva. “Temos a Saúde, Pastoral da Criança, Programa Bolsa Família, entre outros parceiros que nos ajudam a ampliar as nossas ações”.

