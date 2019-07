A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou a doação de duas cadeiras de rodas para uma vítima de derrame, internada no Hospital do Juruá. A demanda chegou até a gestão através do vereador João Keleu.

Sem condições de adquirir os equipamentos, sendo uma cadeira específica para banho, a família que mora em Tarauacá pediu auxílio e foi atendida pela Secretaria de Saúde. “Estou muito feliz, pois não tínhamos condições de comprar. Não tenho nem como agradecer”, afirmou a mãe, Maria Lalia, emocionada.

“Quero agradecer a Deus e a Secretaria de Saúde por nos ajudar a atender essa demanda. Quando fazemos o bem, o bem retorna para as nossas vidas”, salientou o vereador Keleu.

Segundo a secretária de Saúde, Juliana Pereira, a instituição mantém o diálogo aberto com o Legislativo. “Estamos sempre em contato com os vereadores. O vereador Keleu nos procurou e apresentou as necessidades da família, da qual podemos auxiliar com a doação das duas cadeiras que vão ajudar no tratamento do paciente”, explicou.

