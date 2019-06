No Dia Mundial do Meio Ambiente, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul realizou um mutirão de limpeza na área portuária da cidade. A atividade, que vai se repetir em outros locais, contou com o apoio de lideranças comunitárias do Miritizal, Cruzeirão e 25 de Agosto, bem como dos alunos da Escola Valério Caldas.

A ação é uma realização da gestão pública, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e apoio da Secretaria de Saúde, ONG CBCN e dos servidores do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf).

“Estamos dando início a essa campanha, que vai perdurar até meados de dezembro. Os cruzeirenses têm tomado consciência da importância de manter a cidade limpa e de suas responsabilidades. Além do mutirão de limpeza, também vamos trabalhar com a realização de palestras na rede pública de ensino”, salientou a secretária de Meio Ambiente, Ivana Guerreiro.

As atividades de conscientização da Prefeitura de Cruzeiro do Sul trabalham o despertar da preservação dos mananciais e recursos hídricos, em especial, com os jovens e estudantes.

Para a estudante da Escola Valério Caldas, Jaiane Costa, o meio ambiente é vida. “Cuidar do meio ambiente é um papel de todos. A vida no planeta depende de todos nós”, observou.

Segundo a professora Thayana Rogério, a escola está desenvolvendo um projeto ambiental. “Nosso projeto atua com a reciclagem de lixo e limpeza de jardins. Esse projeto envolve toda a comunidade e desperta a importância de se preservar o meio ambiente”, explicou.

