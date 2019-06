A partir da próxima segunda-feira, 10, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul dará início ao serviço de pavimentação das ruas do bairro do Remanso. Antes de começar a ação, a gestão realizou um estudo para identificar as ruas que necessitam de recuperação.

“A gente fica muito feliz em ser contemplado com essa ação da Prefeitura, que já iniciou trabalho de iluminação e roçagem. A gente agradece a atenção e compromisso do prefeito Ilderlei, que foi quem autorizou as obras”, salientou o presidente do bairro, José Maria Lima.

Segundo o técnico da Secretaria Municipal de Obras, Josinaldo Batista, a Prefeitura vai começar os trabalhos pelas ruas mais críticas. “Na Avenida Getúlio Vargas, por exemplo, tem um trecho que está totalmente sem asfalto, bem como outros pontos que precisamos agir de imediato. Depois de agirmos nesses pontos mais críticos, outra equipe realizará ação de micro revestimento nos demais”, explicou.

Para o vereador João Keleu, a atividade traz dignidade aos moradores. “Esse serviço de pavimentação é muito importante, pois chega na hora certa, no início do verão. A população agradece muito ao prefeito Ilderlei Cordeiro, que vai levar as obras de pavimentação também ao bairro do Telégrafo”, frisou.

