O encerramento dos Jogos Escolares em Cruzeiro do Sul continuam movimentando a comunidade estudantil. Nesta quarta-feira, 26, a Prefeitura realizou a premiação dos campeões em atletismo e natação.

Na modalidade atletismo, a grande campeã foi a Escola Dom Pedro II e o Instituto de Tecnologia do Acre (Ifac). Já em natação o título foi para a Escola São José.

“Para nós é uma alegria poder ter realizado essa festa linda, que envolveu tantos estudantes e atletas cruzeirenses”, endossou o prefeito Ilderlei Cordeiro, que contou com a presença do deputado estadual Neném Almeida durante o final do campeonato.

Para a estudante Maria Janequele, 16 anos, campeã na modalidade de corrida (800 metros), o momento é de muita emoção. “Estou muito feliz por esse título. Agora é me preparar Para ganhar a fase a estadual”, contou a atleta que é estudante da Escola Dom Pedro.

Segundo a professora de Educação Física da Escola São José, Rosa Maria Martins, os estudantes possuem muita força de vontade. “A força de vontade dos atletas somada ao apoio do poder público resultou numa linda festa. Este foi o primeiro ano amo que tivemos natação e deu super certo”, observou a docente.

Em Cruzeiro do Sul, Os Jogos Escolares Municipais, nestas duas modalidades, agregaram aproximadamente 180 alunos de 12 escolas urbanas e rurais. A fase regional já se inicia na próxima semana.

“O mês de julho vai ser repleto de programação na área do esporte, no Acre. Na próxima semana já começamos a fase regional e teremos jogos em Cruzeiro do Sul. Essa foi a festa mais bonita que fizemos em 11 anos”, salientou o secretário de Esporte, Aldemir Maciel.