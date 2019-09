A Prefeitura de Cruzeiro do Sul já deu início à produção do asfalto que será utilizado na operação tapa-buraco da AC-405. Nesta segunda-feira, 16, já foram produzidas 40 toneladas. O material é repassado, gradativamente, ao Departamento Estadual Estradas de Rodagem (Deracre), órgão responsável pela obra.

Ao todo, a usina de asfalto vai produzir mil e cem toneladas de massa asfáltica, que serão utilizadas no serviço de reparo da rodovia que liga os municípios de Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Mâncio Lima.

Diante da necessidade de uma intervenção da rodovia e do Deracre não possuir contrato de fornecimento do material necessário para a obra, o Estado assinou um convênio com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, que ficou responsável pela aquisição dos insumos e produção da massa asfáltica.

A gestão municipal recebeu metade do recurso conveniado e em apenas 13 dias conseguiu empenhar o recurso e adquirir os insumos necessários. Caso o Estado realizasse o serviço sem o auxílio do Prefeitura, a pavimentação demoraria pelo menos três meses para ser iniciada.

