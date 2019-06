Diante dos casos de meningite confirmados no Acre, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul através da Secretaria Municipal de Saúde intensifica a vigilância e a prevenção contra a meningite. A prevenção é através da vacinação infantil, adolescente e diagnóstico precoce.

“Em 2019, tivemos o terceiro caso de meningite confirmado em Cruzeiro do Sul dos cinco casos notificados. Sendo dois de Tarauacá e um de Ipixuna, esses pacientes deram entrada no HRJ, as duas únicas notificações de pacientes de Cruzeiro não foram confirmadas”, explica a secretaria de Saúde, Juliana Pereira.

A Secretaria Municipal de Saúde está encaminhando uma nota técnica para os profissionais de saúde alertando quanto aos sintomas, tratamento e condutas para a doença. Cruzeiro do Sul possui 90% de cobertura vacinal contra meningite.

“A vacina é dada gratuitamente nos postos de saúde e chamamos a atenção da população para que vacine seus filhos, tendo em vista que essa uma doença altamente contagiosa com evolução rápida”, endossou a secretária.

“Existe uma preocupação devido à alta rotatividades de pessoas e pacientes no município de Cruzeiro do Sul, por ser a capital do Juruá e referência de saúde para oito municípios incluindo os dois do Amazonas, ficando Cruzeiro do Sul como porta de entrada” salientou a Secretária.

