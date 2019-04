O trabalho “Malária em Cruzeiro do Sul: Municipalização como controle para saída do caos”, promovido pela Prefeitura, foi selecionado para participar de uma Mostra Nacional de Saúde, realizada no Distrito Federal (DF) em junho.

O estudo da Secretaria de Saúde de Cruzeiro do Sul ficou em segundo na Mostra Estadual: “Acre, Aqui Tem SUS”, desenvolvida pelo Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Acre (COSEMS) e, agora, vai representar o Estado no evento nacional.

“Dos 19 trabalhos apresentados na Mostra Estadual, quatro foram de Cruzeiro do Sul. Todos os nossos projetos foram executados pela Secretaria de Saúde e possuem resultados exitosos. O combate da malária no nosso município só foi possível devido ao empenho do prefeito Ilderlei Cordeiro, que nos oferece condições de trabalho e assim podemos chegara comunidades ribeirinhas, que não recebiam atendimentos e orientação há mais de 13 anos”, salientou a secretária de Saúde, Juliana Pereira.

Com a classificação da Mostra Estadual, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul recebeu o prêmio de R$ 2 mil. Os resultados da política de enfretamento e prevenção à malária tornam o projeto “Malária em Cruzeiro do Sul: Municipalização como controle para saída do caos” um forte concorrente a campeão da Mostra Nacional.

Ainda segundo a secretária Juliana, o projeto apresenta a importância do trabalho de municipalização do combate e prevenção à malária. “A iniciativa da Prefeitura em buscar sanar as pendências de saúde, em especial a área da malária, resultou na redução dos casos da doença e pode servir de exemplo para outras Prefeitura do Brasil”.

