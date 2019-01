A Prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria Municipal de Ação Social tem motivos de sobra para comemorar, todas as médias estabelecidas a nível nacional para o órgão foram batidas e se não bastasse, foram superadas colocando o município de Epitaciolândia em destaque a nível nacional.

Segundo a coordenadora do Programa Bolsa Família, Srª Hiris Cristina da Silva Meireles, 1.750 famílias foram beneficiadas perfazendo aproximadamente 32,45% da população total do município. Neste contexto, cerca de 777 famílias, que estariam em condições de extrema pobreza graças ao empenho do órgão não estão.

A cobertura do programa é de 93,38% em relação à estimativa de famílias pobres do município. Lembrando que essa estimativa é calculada com base nos dados mais atuais do Censo Demográfico, realizado pelo Instituto Brasileiro de geografia e estatística (IBGE).

A coordenação também conseguiu através de muito esforço e dedicação, fazer com que várias famílias que haviam perdido o direito de receber o auxilio a voltarem ao programa e com isso, saírem do status de extrema carência.

O município também já vem realizando as atividades de cadastramento e possui: 2.769 famílias inseridas no Cadastro Único; 2.465 famílias com o cadastro atualizado nos últimos dois anos; 2.302 famílias com renda até ½ salário mínimo; e 2.011 famílias com renda até ½ salário mínimo com o cadastro atualizado. Existe uma estimativa de 2.430 famílias com renda mensal de até ½ salário mínimo por pessoa vivendo no seu município e todas deveriam estar cadastradas. Considerando que somente os cadastros atualizados podem ser utilizados para concessão de benefícios e participação em programas sociais, ainda faltam 128 cadastros a serem incluídos para que a estimativa de famílias pobres esteja devidamente coberta pelo Cadastro Único no seu município.

Segundo a coordenadora Cristina Meireles, BPC (Beneficio de Prestação Continuada) atende às famílias que recebem benefícios do INSS e por esse fator, as mesmas devem realizar a atualização cadastral ou se cadastrar (quem ainda não possui cadastro) para que continue a receber o beneficio. A Secretaria de Ação Social do município de Epitaciolândia funciona de segunda a quinta feira das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17 horas e nas sextas feiras, das 08:00 às 13:00 horas. Nas quintas feiras, a prioridade são famílias da zona rural, no entanto, todos serão atendidos, informa.

A equipe responsável por esse grande êxito no município são: Hiris Cristina da Silva Meireles (coordenadora), Queila da Silva Oliveira ( Operadora de Sistema) e Raimundo Nonato S. Pereira (Operador de sistema).

Lembrando que quem estiver inserido no Cadastro Único, pode participar dos programas do governo federal como: Programa Bolsa Família, Beneficio de Prestação Continuada, Tarifa Social de energia elétrica, Carteira do Idoso, Aposentadoria para pessoas de baixa renda, Isenção de pagamentos de taxa de inscrição em concurso publico, Bolsa Verde, ID Jovem e Enem.

