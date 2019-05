O prefeito de Epitaciolândia, Tião Flores (PSB), juntamente com o Secretário de Educação, Cleomar Portela, vereadores, representantes da categoria no Município e convidados, entregou para funcionários de carreira e apoio, o cartão auxílio alimentação durante encontro na sede do Sinteac na manhã desta terça-feira, dia 14.

Segundo foi informado, a Prefeitura tinha o prazo final do mês de maio para fazer a entrega dos cartões GranCard. Tião Flores deu prioridade ao caso e antecipou para a categoria sendo referente ao mês de abril no valor de R$ 400 reais.

Inicialmente, foram distribuídos 263 cartões podendo ser aumentado posteriormente. Cerca de seis mercados já estão cadastrados para poder vender aos funcionários, movimentando mais de R$ 100 mil reais ao mês. A consulta poderá ser feita no sitio do empresa GranCard (https://www.grandcard.com.br).

O prefeito Tião flores destacou a conquista para a categoria. “Sabemos do problema que os municípios vêm passando e o país de forma geral. A gente através de um planejamento, junto com nossa equipe, nos preparamos dialogando com os sindicatos e com os servidores. Prefeito não faz nada só e precisamos de uma equipe valorizada e motivada. Sabemos que o verdadeiro patrimônio da prefeitura, são os servidores”, destacou o gestor.

Veja lista dos mercados cadastrados abaixo.

