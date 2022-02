Prefeitura de Epitaciolândia inicia reforma do Ginásio de Esportes Wilson Pinheiro

O município de Brasileia foi contemplado, no valor total de R$ 70.000,00, com duas emendas parlamentares importantes para serem executadas no ano de 2022. As verbas foram destinadas pelos Deputados Estaduais André da Droga Vale e Jenilson Leite.

As emendas parlamentares são para investimentos na secretaria municipal de saúde que serão aplicadas nas realizações da ação de saúde itinerante e atendimento especializados a crianças com transtorno espectro autista (TEA).

A emenda do Deputado Estadual Jenilson Leite é no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e o valor destinado pelo Deputado Estadual André da Droga Vale é no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

No final do ano de 2021, quando abriu para destinação de emendas para 2022, a gestão municipal buscou dialogar com os 24 deputados estaduais para que cada um destinasse emendas, uma parte do valor total de Um Milhão de Reais (R$ 1.000.000,00), que cada parlamentar tem direito para o município de Brasileia.

Segundo a Prefeita Fernanda Hassem é motivo de alegria sempre que os parlamentares ajudam Brasileia a se desenvolver. “É com muita satisfação que nós de Brasileia recebemos as emendas dos Deputado André da Droga Vale e do Deputado Jenilson Leite, esses investimentos ajudam a população da cidade e principalmente da área rural a ter acesso a serviços básicos de saúde. Deixo registrado a nossa gratidão aos deputados que tem esse olhar especial para o nosso município”, destacou Fernanda Hassem.

