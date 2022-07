Prefeitura de Epitaciolândia paga hoje, 14 de julho, 50% do 13º salário dos servidores municipais

Em parceria com a Força Aérea Brasileira (FAB), o Estado do Acre, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), inicia nesta sexta-feira, 15, mais uma Operação Gota em localidades de difícil acesso. Com expectativa de que 4.496 pessoas sejam vacinadas, a ação tem como objetivo levar a imunização às regiões mais isoladas, garantindo proteção contra doenças já erradicadas.

“É válido frisarmos a importância da vacinação de rotina das crianças, impedindo que doenças já erradicadas voltem. E é importante percebermos o quão importante é a uma vacina, no caso da covid-19, por exemplo, os sintomas são leves”, destacou a secretária de Estado de Saúde, Paula Mariano.

A estratégia teve início em 1993, como iniciativa isolada do Amazonas, após a notificação de surtos de sarampo em populações indígenas da região do Rio Juruá. Desde então, consolidou-se no país como ação imprescindível, abrangendo atualmente também o Acre, Amapá e Pará.

“A vacinação é extremamente importante para a prevenção de doenças e para impedi-las de circular novamente no país. As pessoas devem ficar atentas aos dias e locais de vacinação. Também iremos informar qualquer eventual alteração em razão de chuvas, por exemplo, que impossibilitem o pouso da aeronave”, declarou a coordenadora do Programa Nacional de Imunização (PNI) no Acre, Renata Quiles.

A Operação Gota disponibiliza vacinas contra a covid-19, influenza, sarampo e vacinação de rotina nos locais de difícil acesso. Confira a programação:

15 de julho: Sena Madureira

Comunidades: São Sebastião, Nova Olinda, Santa Maria e Amapá

16 de julho: Sena Madureira

Comunidades: Cachoeira, Lua Nova, Granja e Cuidado

17 de julho: Capixaba

Comunidades: Projeto Remanso e Vila Nova

19 de julho: Cruzeiro do Sul

Comunidades: Vista Alegre, Simpatia e Três Bocas

20 de julho: Marechal Thaumaturgo

Comunidades: Prainha, Bela Vista, Braço Esquerdo, Foz do Manteiga

21 de julho: Porto Walter

Comunidades: Formigueiro, Iracema, Esperança e Santa Helena

22 de julho: Porto Walter

Comunidades: Três Bocas, Estirão Azul, Mororó e Roma

25 de julho: Tarauacá

Comunidades: Timurim, Estirão da Hora e São José

26 de julho: Feijó

Comunidades: Boca do Recreio, Boa Vista e Porto Rubim

27 de julho: Feijó

Comunidades: Humaitá, Canadá e Novo Porto

28 de julho: Jordão

Comunidades: São Luís e Alagoas

29 de julho: Jordão

Comunidades: Camucinho e Novo Porto

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários