A prefeitura do Município de Epitaciolândia, publicou o Edital de Chamamento dos candidatos aprovados no processo seletivo simplificado para contratação. Todos os candidatos devem se apresentar munidos de documentos pessoais na Secretaria Municipal de Administração, situada na Rua Capitão Pedro Vasconcelos, nº 257, Aeroporto.

Baixe Edital com a lista abaixo.

035 – EDITAL DE CHAMAMENTO 0003

EDITAL Nº. 004/2019

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA CONTRATAÇÃO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, POR TEMPO DETERMINADO, PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO FUNCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA.

O Prefeito Municipal de Epitaciolândia, Estado do Acre, no uso de suas atribuições previstas no art. 85, Inciso IX, da Lei Orgânica do Município,

C O N V O C A :

Os CANDIDATOS APROVADOS no Processo Seletivo Simplificado para contratação de pessoal, por tempo determinado, para provimento de cargos do quadro funcional da Prefeitura Municipal de Epitaciolândia – Acre, relacionado no anexo I deste edital, obedecida a ordem classificatória final, para comparecerem à sede da Secretaria Municipal de Administração, para promover a assinatura dos respectivos contratos, nos seguintes termos:

Art. 1º – A contratação será efetuada na Secretaria Municipal de Administração de Epitaciolândia, situada na Rua Capitão Pedro Vasconcelos, nº 257, Aeroporto, nesta cidade de Epitaciolândia –Ac. Fone para contato (068) 99999-2808 (José Menezes Cruz), no horário das 08h00 às 11h30 e das 14h30 às 16h30, no prazo de 05 (Cinco) dias úteis, compreendendo o período de 09 a 15/05/2019, devendo o candidato comparecer pessoalmente ou por procurador legalmente habilitado por instrumento público ou particular com firma reconhecida.

Parágrafo Único – O candidato deverá apresentar no prazo acima mencionado, a documentação seguir especificada:

01 (uma) foto 3×4 recente; Carteira de Identidade (original e uma cópia); CPF (original e uma cópia) Título Eleitoral (original e uma cópia); Certidão de que está quite com a Justiça Eleitoral; Certificado de Reservista (original e uma cópia), para candidato do sexo masculino; Pis ou Pasep (original e uma cópia), no caso já ter sido empregado; Carteira de Trabalho (original e uma cópia, página com foto, qualificação e páginas de contratos); Documento que comprove estar habilitado para o exercício da profissão, de acordo com cada cargo. (conforme especificado no anexo I do Edital nº. 001/2019) Certidão de Nascimento ou Casamento (original e uma cópia); Certidão de Nascimento dos filhos e CPF (original e uma cópia); Comprovante de Endereço (conta de luz, telefone ou outros, original e uma cópia); Comprovante de Qualificação Cadastral do e-Social, no caso de já ter sido empregado ou pensionista (disponível no endereço eletrônico http://portal.esocial.gov.br); Declaração de Antecedentes (Cível e Criminal); Declaração de que não acumula cargos públicos (art. 37, Inciso XVI da Constituição Federal) – (modelo fornecida pela prefeitura/reconhecida em cartório); Comprovante do número da Conta Corrente da Agência do Banco do Brasil; e Atestado médico admissional que o considera apto físico e mentalmente para o exercício do cargo.

Art. 2º – O candidato aprovado e convocado que não comparecer para a contratação na data determinada, será automaticamente desclassificado.

Art. 3º – As desistências de candidatos aprovados para o provimento dos cargos se darão de modo expresso e formal.

Art. 4º – Qualquer informação adicional será prestada na Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Epitaciolândia.

Epitaciolândia – Ac, 08 de maio de 2019.

JOÃO SEBASTIÃO FLORES DA SILVA

PREFEITO DE EPITACIOLÂNDIA

ANEXO I

Relação por cargo, dos candidatos convocados para contratação:

ASSISTENTE DE ALUNO ESPECIAL

Classificação Nome PNE 9 LUZIA RIBEIRO DA COSTA Não 10 ALLINE JOSE ALMEIDA DE SOUZA Não 11 BRIGIDA ELIANA FERREIRA LIMA PIRES Não 12 ANA CAROLINE SILVA DE ALENCAR Não 13 FRANCIELLE MOURA DE SOUZA Não 14 ROSINEIDE HENRIQUE DA SILVA Não 15 ALEX MARINHO DE CASTRO Não 16 DOUGLAS OLIVEIRA VIEIRA Não 17 CATRICIA DA SILVA CORREIA Não 18 EDVANIA DE SOUZA VIANA Não 19 SAMIA SILVA BARROS Não 20 LUCIANA NASCIMENTO DE ARAÚJO Não

CUIDADOR DE CRECHE – PERÍODO INTEGRAL

Classificação Nome PNE 9 RENAYRE DE QUEIROZ MARQUES Não

CUIDADOR MATERNAL – 1 PERÍODO

Classificação Nome PNE 9 BRUNA LINS BARBOSA MAIA VILACORTA Não 10 GEISIANE BARROSO DA SILVA Não 11 BENICIA DE ALMEIDA MAFFI Não 12 MACKS CORREA DO NASCIMENTO Não 13 ROZELLY NASCIMENTO DE SOUZA Não 14 SILVIANA SOUZA DE FREITAS Não 15 ALINE FERNANDA CHAVES DE OLIVEIRA Não 16 SAMARA DE ARAÚJO BARROSO Não 17 SILVANIR OLIVEIRA TEIXEIRA Não 18 SHEILA LOPES VASCO Não 19 ROCICLEIA DOMINGOS DE SOUZA Não

MEDIADOR PEDAGOGO – SEC. EDUCAÇÃO

Classificação Nome PNE 11 MARCOS SANTIAGO BARROSO Não 12 CLEIÇA SANTOS DA SILVA CIRILO Não 13 VALDINEIA FRANÇA REIS Não 14 ANTONIA REGIANI BENTO DA SILVA Não 15 JÉSSICA ALEXANDRA DOS SANTOS ARAÚJO Não

PROFESSOR PEDAGOGO – SEC. EDUCAÇÃO

Classificação Nome PNE 11 JONAS RODRIGUES CAVALCANTE Não 12 EDNA WAYNE NOGUEIRA DE MOURA Não 13 ANTONIA GEANE COSTA LIMA Não 14 LUCIANA DE QUEIROZ MESQUITA SILVA Não 15 SOLANGE PEREIRA BRAGA Não 16 JESSICA DE OLIVEIRA PEREIRA JERONIMO Não 17 MARIA EDILEUZA MEDEIROS DE OLIVEIRACOSTA Não 18 DACILENE ALMEIDA DA SILVA AZEVEDO Não 19 SUELENE RODRIGUES PEREIRA Não 20 DAIANA DE SOUZA ARAÚJO Não

Epitaciolândia – Ac, 08 de maio de 2019

JOÃO SEBASTIÃO FLORES DA SILVA

PREFEITO DE EPITACIOLÂNDIA

Comentários