A prefeitura Municipal de Epitaciolândia realizou na noite desta quinta-feira, dia 30, a abertura do VIII Circuito Country e Feira de Agronegócios. O evento teve como peça principal da noite, o cantor nacional gospel Kleber Lucas, além de atrações locais e a presença de muitas pessoas.

O Cirquito Country se tornou um dos grandes eventos realizados no estado do Acre, onde tem como principal meta, divulgar os valores regionais e aquecer o mercado local, contando com grandes parceiros que acreditam no projeto.

O pré-show gospel ficou a cargo do artista local, Paolo almeida e outros convidados. Abençoado pelos representantes das igrejas convidadas, o evento teve seguimentos após a meia-noite e o espaço oferece exposição de gado de elite, praça de alimentação e parque de diversão.

Veja as vídeos reportagens abaixo com os melhores momentos.



