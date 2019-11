A Campanha Novembro Azul é um movimento mundial e tem o objetivo de chamar a atenção dos homens para a prevenção contra o câncer de próstata. Dados recentes do Instituto Nacional do Câncer, INCA, revelam que até 2019, devem surgir quase 69 mil novos casos de câncer de próstata no Brasil. Os números correspondem a um risco estimado de 66,12 novos casos para cada 100 mil homens.

Atenta a esta realidade, a prefeitura de Epitaciolândia, através da secretaria de Saúde, realizam ações em pontos estratégicos e em todas as unidades de saúde do município para atender especialmente os homens. Iniciativas, que para o prefeito Tião Flores, mostram o compromisso da gestão com a saúde pública do cidadão.

“A exemplo do outubro rosa, também vamos intensificar durante todo o mês de novembro várias iniciativas com o intuito de alertar a população masculina, sobre o câncer de próstata, desmitificar informações erradas sobre a doença e acabar com o preconceito que muitos ainda têm sobre a prevenção do problema, e por esta razão adiam a ida ao médico”, alertou o prefeito.

A secretária municipal de Saúde, Terezinha Ribeiro Flores, destacou a campanha como um momento crucial de reflexão e de promoção de ações concretas visando à prevenção de doenças que comprometem a saúde. “Sabemos que a população masculina é a que menos se cuida, e a Campanha Novembro Azul é um grande movimento de reflexão sobre o câncer de próstata. Um mês dedicado não apenas à prevenção de doenças, mas um promovedor de conscientização sobre outros temas voltados à integralidade da saúde do homem”, explicou a secretária.

SERVIÇOS OFERECIDOS

Como parte da programação da Campanha Novembro Azul está sendo disponibilizadas consultas de enfermagem, realização de exames preventivos ao combate ao câncer de próstata, ultrassonografia e PSA entre outros serviços de saúde como teste de glicemia, aferição de pressão arterial e testes rápidos, vacinação e ações educativas, recreativas, esportivas e que elevam a autoestima.

