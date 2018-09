O Secretário de Educação Cleomar Portela Eduino avaliou a Copa como “Muito positiva, pois esse é um compromisso nosso desde o inicio do ano, onde conseguimos implantar a Educação Física na Rede Municipal, inclusive nas Escolas Infantis com Jogos e recreação. Agora como ensaio para um futuro Campeonato das Escolas Municipais, realizamos essa Copa, onde teve as estatísticas da Competição elegendo os melhores artilheiros e goleiros, e percebemos o quanto os alunos amam o esporte e tudo isso foi possível com o apoio total do Prefeito Tião Flores que é uma pessoa que se preocupa com o desenvolvimento do nosso município e tem priorizado a Educação”.