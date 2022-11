Prefeitura de Epitaciolândia realiza eleição para Gestor Escolar biênio 2023/2026

Em breve, o governo do Acre irá inaugurar mais uma unidade da Organização em Centros de Atendimento (OCA), no município de Brasileia. As obras foram iniciadas em agosto deste ano e têm previsão para serem concluídas até março de 2023.

O prédio onde funcionará a OCA foi cedido pela Prefeitura de Brasileia, e anteriormente abrigava o Centro Cultural do município. Orçada em quase R$ 450 mil, a reforma total do local é realizada com fonte de recursos próprios da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Acre (Seplag).

“É uma imensa alegria vermos mais uma OCA sendo implantada, um sonho das pessoas do Alto Acre, que também era nosso. São muitos investimentos acontecendo dentro desse projeto, o que tem nos possibilitado entregar o melhor atendimento ao cidadão acreano, contando também com espaços físicos adequados e modernizados, e com agentes capacitados para servir a população”, disse Fran Britto, diretora da OCA.

Com a OCA Brasileia, o Acre terá quatro unidades de atendimento ao cidadão no estado: em Rio Branco, Xapuri e Cruzeiro do Sul; sendo duas delas, inauguradas durante a gestão do governador Gladson Cameli, além da Unidade Móvel que está em funcionamento desde agosto deste ano.

