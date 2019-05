A Prefeitura de Epitaciolândia, através da Secretaria de Educação realizou a entrega de brinquedos nas Creches do Município. Com o objetivo de contribuir com o desenvolvimento cognitivo, social e emocional das crianças das Escolas infantis Municipais, inclusive de Zona Rural.

O Secretário de Educação Cleomar Portela Eduíno ressaltou que “a chegada dos brinquedos têm o objetivo de proporcionar às crianças momentos de alegria, prazer e interação, favorecendo os aspectos cognitivos e psíquico-social da criança, garantindo um desenvolvimento saudável e ampliando o leque de atividades durante o período em que as crianças estão na Creche, além de proporcionar que as crianças aprendam novas habilidades, os brinquedos também estimulam a curiosidade, autoconfiança, ajudam a desenvolver a linguagem, a autonomia, pensamento, concentração e atenção. Na verdade são nossos aliados no processo educacional e indispensáveis à saúde física, emocional e intelectual das crianças”, declarou.

O Prefeito Tião Flores falou da importância do brincar na aprendizagem de uma criança “A brincadeira ajuda no desenvolvimento, evolução, socialização, e no ato de explorar a criatividade e descobrir todas as maravilhas do mundo à sua volta, por isso os brinquedos são essenciais, por promoverem a brincadeira de modo mais focado no aprendizado, fazendo com que a criança desenvolva competências necessárias para o seu futuro”. Assim, é através de envolvimento entre as escolas e a Prefeitura, que proporcionaremos uma educação significativa e com qualidade as crianças de nosso município.

Os Gestores das Creches agradeceram a Secretaria pelo empenho para que a chegada dos brinquedos até as crianças fosse possível.

1 de 4

Comentários