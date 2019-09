Nos dias 24 e 25 deste mês de setembro 2019, toda a equipe da gestão municipal esteve reunida para realizar o planejamento e definir metas para 2020. Neste encontro secretários, Gestores, Sindicatos e representantes da Sociedade Civil Organizada estiveram reunidos discutindo as metas, ações e atividades a serem implementadas nos próximos dois anos.

O encontro contou com a presença do prefeito Tião Flores que fez uma breve explanação dos projetos que serão executados ainda este ano e no ano de 2020, “Temos mais de 13 milhões de reais para investir no municio, essa verba é fruto de nossa peregrinação em Brasília, e hoje muitos sonhos ser tornarão realidade graças as parcerias com nossa bancada de Deputados Federais e Senadores e ainda o apoio irrestrito do Governo do Estado.” Destacou Flores.

