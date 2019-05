A Prefeitura de Epitaciolândia, através da Secretaria de Assistência Social, secretários e seus servidores realizaram neste sábado (11) uma grande festa em alusão ao Dia das Mães. O evento contou com a presença de centenas de mães do município.

A festa, que ocorreu no Clube Guaritas, reuniu mães de várias idades, representando todos os bairros do município. O evento contou com atividades variadas, além de receberem diversas homenagens, elas puderam participar de um momento de descontração com música ao vivo. Durante a comemoração foi servido um delicioso almoço e realizado diversas brincadeiras, atendimento estético, homenagens, distribuição de centenas de brindes para as mamães e o encerramento com um grandioso Bingo de vários prêmios, dentre eles uma cama Box, fogão, tanquinho de lavar, centrífuga, ventiladores, batedeiras, cômoda e liquidificadores.

Além do prefeito, secretários municipais, vereadores, e convidados, todos puderam participar de uma pequena benção oferecida pelo pastor Mario Gilson da Igreja Missão Batista Para os Povos.

A Vereadora Preta agradeceu a secretaria de assistência social, em nome da secretária interina Lindaci Franco, pelo seu empenho e parabenizou todas as mães presentes no evento.

O prefeito Tião Flores realizou a entrega dos Prêmios e falou ainda sobre a importância de todas as mães que compõem grande parte da população da cidade e as parabenizou, destacando a diferença que cada uma faz na construção da sociedade. Estou muito feliz, junto com minha equipe que não mediram esforços para que esse dia fosse especial para as mães de Epitaciolândia que vieram participar dessa festa junto conosco e finalizou sua fala desejando um feliz dia das mães a todas essas guerreiras.

As mães presentes, emocionadas, agradeceram aos organizadores pela bela homenagem recebida, destacando a grandiosidade do evento que, a cada ano traz novidades e se destaca pela organização e pela alegria com que é realizado.

