A nova tecnológica do asfalto produzido pela prefeitura de Cruzeiro do Sul já começa a se espalhar pela região do Juruá. A Prefeitura de Mâncio Lima aderiu ao micro revestimento asfáltico com polímero para pavimentar as ruas da cidade.

Além de ser mais resistente, o micro revestimento asfáltico garante uma economia de 40% de recursos e maior durabilidade nos serviços de tapa-buraco e recapeamento das ruas. A maior parte dos insumos necessários, como o cimento, por exemplo, são produzidos em Cruzeiro, movimentando a economia local.

Cruzeiro do Sul foi o primeiro município do Brasil a investir em micro revestimento asfáltico com areia. No início do mês, prefeitos de todo o Acre puderam acompanhar os trabalhos de infraestrutura, liderados pelo prefeito Ilderlei Cordeiro.

“Fizemos estudos e chegamos a um modelo que pode nos garantir a melhor qualidade na pavimentação. É um trabalho para conseguir o investimento mais adequado para nossa cidade”, explica o prefeito.

