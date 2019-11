A prefeitura do município de Cruzeiro do Sul promove reformas no prédio onde outrora funcionavam os banheiros públicos na praça central da cidade. A iniciativa, segundo informação prestada ao Diário do Acre, visa transformar o local em um moderno fast-food, ao estilo americano dos drive-in. E a meta do prefeito Ilderlei Cordeiro (Progressistas) seria beneficiar um empresário com sobrenome importante na região do Juruá.

Além de não ter providenciado as placas nos locais da reforma, a fim de informar os valores gastos com os serviços, a prefeitura deixou de realizar licitação pública para cessão do espaço à exploração particular.

Comerciantes que atuam no local questionam o papel do Ministério Público Estadual (MPE) no que diz respeito à falta de transparência do município na execução das obras. E afirmam que os vereadores da cidade, até o momento, também não se manifestaram.

A reportagem do Diário do Acre tentou, sem sucesso, fazer contato com o prefeito Ilderlei Cordeiro. Representantes da prefeitura também não foram encontrados.

Por Archibaldo Antunes

Comentários