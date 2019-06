Com o apoio da prefeitura de Epitaciolândia através da secretaria de esportes aconteceu neste domingo (02) à competição de ciclismo (Corrida da Amizade. A largada aconteceu em frente a praça Brasil Bolívia, reunindo cerca de 40 ciclistas entre brasileiros e bolivianos. A prova com percursos de 30 e 60 Km com premiação do primeiro ao quinto lugar tanto na categoria iniciante como na categoria elite e todos receberam uma medalha de participação.

O atleta Miguel Boolt categoria elite, esteve no lugar mais alto do pódio, sagrando-se campeão em sua categoria.

De acordo com o campeão, cada prova é uma superação, mas largar bem em primeiro, dá um ânimo a mais, mas aumenta também a responsabilidade, porque para se manter entre os melhores exige muito do atleta. São treinos, alimentação adequada entre outras dificuldades.

“São obstáculos que temos que superar, agora é pensar em treinar sempre mais para sempre chegar entre os melhores”.

Nildo, que ganho na categoria iniciante disse que foi com muito esforço que conquistou a vitória. “foi com muita disputa e esforço, metro a metro, antes da linha de chegada, na disputa pelo primeiro lugar, mas valeu a pena”.

A Secretária de esportes Maria do Carmo em sua fala agradeceu a participação “Agradeço a participação dos atletas, apoiadores e população por ter vindo prestigiar. “A Secretaria de Esporte e Lazer sempre visa conciliar o apoio a estes eventos que trazem visibilidade para nossa cidade, bem como dar estrutura para que tudo ocorra de perfeita forma”, finalizou.

RESULTADOS

Categoria iniciante 30 km

1º- Nildo / Brasil

2º- Rayer Otero / Bolívia

3º- Emanoel / Brasil

4º- Matheus / Brasil

5ª- Edelson / Brasil

Categoria Elite 60 km

1º- Miguel Boolt / Brasil

2º- Mono / Bolívia

3º- Zé Roberto / Brasil

4º- Ailton Mave / Brasil

5º- Jesus Mendes / Bolívia

