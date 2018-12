O Prefeito Tião Flores recebeu na manhã desta quarta dia 12, a Comissão Organizadora da Paróquia de São Sebastião de Epitaciolândia para tratar assuntos referentes à realização da Festa doPadroeiro da Cidade que tradicionalmente acontece dia 20 de janeiro.

A Exemplo dos anos anteriores a prefeitura firmou parceria para a realização dos festejos que deverão iniciar no dia 11/01 até o dia 20/01. Além das novenas com bingos eleilões que acontecem sempre no espaço de eventos na própria igreja na Av.Santos Dumont, acontecerão ainda feiras, Rodeios, vendas de comidas e bebidasno Parque Municipal de Eventos no Antigo Aeroporto.

A ComissãoOrganizadora da Igreja Católica realizará outras reuniões ainda este mês para fechar toda a programação que será realizada em comemoração ao dia do Padroeiro de Epitaciolândia.

