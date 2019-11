O curso de derivados de leite foi promovido pelo SENAR em parceria com a prefeitura de Epitaciolândia nos dia 08 a 12 de novembro na comunidade do Quilômetro 07.

Foram beneficiadas 14 famílias da referida comunidade, os produtores foram qualificados para produzir todo tipo de derivados de leite, tomo: Iogurte Doce de Leite Queijos Requeijão Mussarela Leite condensado licor, etc.

Segundo o secretário de Agricultura e Abastecimento Amarildo Ribeiro o objetivo do curso é agregar valores aos produtos derivados do leite, além de proporcionar aos agricultores condições de produção em uma escala maior mantendo principalmente a qualidade e higiene dos produtos.

Para a Agente de desenvolvimento do município Jessica Silva do Nascimento, o curso vem em boa hora, pois vai agregar valores aos produtos derivados do leite e melhorar a renda dessas famílias. Esse é o objetivo destacou a Agente.

O vice-prefeito e Secretário de Obras Raimundão, esteve presente no encerramento do curso enfatizou a importância de ações como essa que visa aprimorar a qualidade dos produtos e abrir novas portas no mercado. “Nos quanto prefeitura, temos buscado melhorias na produção a fim de agregar valores e com isso melhorar a renda familiar de pequenos produtores rurais de Epitaciolândia”. Frisou o vice-prefeito.

