Reuniram-se nesta 5ª feira (29) a Prefeitura de Epitaciolândia e o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Municipal – SINTEAC, para discutir com o executivo e categoria propostas do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) para os servidores da educação.

O evento aconteceu com a presença de varias autoridades entre elas o Prefeito Tião Flores o vice-prefeito Raimundão, Secretário de Educação Cleomar Portela, Finanças Marizete Matias, Secretário de Administração José Menezes Cruz “Paraguaçu”, Assessor Jurídico da Prefeitura além da categoria e advogados do Sindicato.

Durante a assembléia foram discutidos vários assuntos, a reunião foi conduzida pelo presidente da entidade professor Antonio Soares, que ressaltou a luta do sindicato para que haja uma forma de encontrar uma saída, já que há muitos anos a categoria não tem aumento salarial.

O Prefeito agradeceu a direção do Sindicato dos Trabalhadores em educação pela iniciativa de sentar para negociar em prol da classe, tendo em vista que o ultimo reajuste foi concedido em 2010, e por isso é justo a reivindicação. “Em nenhum momento vamos deixar de apoiar até porque sou educador sei das necessidades da categoria, não vou me opor a esta causa, só quero que entenda que eu não posso ser irresponsável de me prejudicar dando um aumento extrapolando a receita.”

Tião Flores expressou ainda a preocupação com o cumprimento da Lei de responsabilidade fiscal. “Temos de cumprir a lei antes de conceder aumentos, depois o tribunal de contas poderá vir prejudicar todo o município então vamos ter um pouco de paciência, vamos sentar junto com o setor jurídico para podermos achar um plano para a categoria, assim vamos apresentar uma proposta para elaboração do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) para os servidores da educação do município de Epitaciolândia finalizou o Prefeito Tião Flores.

O Secretário de Educação Cleomar Portela ficou satisfeito com o resultado da Assembléia. “No final do ano letivo serão reduzidos os contratos temporários e assim abrirá margem para negociações e a implantação do PCCR. Enfatizou Portela se colocando sempre a disposição da categoria.

O presidente do Sindicato da categoria Antonio Soares se mostrou bem satisfeito. “Queremos aqui achar uma solução para os nossos problemas, espero que em outro momento, em outra assembléia já podemos tirar encaminhamentos definitivos”. Vou me reunir de novo com a categoria e advogados e, a partir desta reunião vamos sentar junto com prefeito e sua equipe de novo, declarou Antonio Soares/SINTEAC.

