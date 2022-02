Prefeitura em parceria com pecuarista realiza aterro em cratera no Ramal Porto Rico em Epitaciolândia

A prefeitura firmou uma parceria com o proprietário da Fazenda Novilha na entrada do Ramal Porto Rica, a fim de resolver um problema que vem causando transtornos tanto para transeuntes que utiliza o ramal para acessar suas propriedades, quantos ao próprio fazendeiro que cria gado de corte no local, com as fortes chuvas a enxurrada vem causando erosões abrindo enormes crateras oferecendo riscos para as pessoas e os animais.

Na semana passada o Prefeito Sérgio Lopes em conversa com Sr. Toninho gerente da fazenda firmou uma parceria para aterrar a vala, sendo que o pecuarista entra com parte do maquinário e a piçarra e a prefeitura com restante e mão de obra.

O Diretor de Serviços de Campo José Antônio (Nego), falou dos desafios, más garantiu que o serviço vai ficar com qualidade resolvendo o problema no Ramal do Porto Rico.

“O Prefeito Sérgio Lopes nos deu essa missão de resolver o mais rápido possível essa situação, e nossa equipe está aqui realizando mais uma obra para garantir a trafegabilidade dos nossos produtores rurais que utilizam esse ramal.” Destacou o Diretor de Serviços.

Para o prefeito Sérgio Lopes que cumpre agenda em Brasília em busca de recursos, as parcerias são fundamentais para a realização de obras como essa.

“São parcerias como essa que nos fortalece e nos dá condições de realizar serviços que vão atender centenas de moradores que utilizam esse ramal, de pronto, quero agradecer ao proprietário da Fazenda através do Gerente Toninho que entrou com uma PC e cedeu a piçarra, é juntado as forças que podemos ir longe.” Destacou Sérgio Lopes.

