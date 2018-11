Aconteceu no ultimo sábado dia 24, no km 12, a entrega de mais uma ponte pelo Prefeito Tião Flores, especificamente no ramal do km 12 a entrega desta ponte vai colaborar de forma efetiva e ampliar o escoamento da produção gerada naquela localidade; segundo os moradores, esta era uma reivindicação muito antiga da comunidade e somente agora na atual gestão é que essa solicitação fora atendida.

A ponte entregue possui 25 metros de comprimento por 5 de largura e tem o engenheiro Júnior Valente como responsável. A comunidade recebeu o Prefeito, vereadores e equipe da prefeitura com um grande churrasco que marcava o inicio de uma nova era para aquela comunidade, além da ponte o ramal também foi recuperado e empiçarrado os pontos críticos.

Os vereadores Ademir Sales, Messias, Alcione e vereadora Preta, estiveram presentes no evento verificando a qualidade do serviço e todos puderam ver a qualidade do trabalho entregue.

Para o Prefeito Tião Flores esse é o compromisso da gestão “estamos hoje entregando a 42ª ponte em menos de 2 anos de gestão, além de mais de 800 km de ramais recuperados, a comunidade aqui do 12 hoje recebe o ramal melhorado e uma ponte estaqueada que vai melhorar a qualidade de trafegabilidade do moradores e usuários do ramal.”

