Com emenda parlamentar do então Deputado Federal Major Rocha e hoje Vice – governador do Estado, a prefeitura fez na tarde desta quinta feira dia 17, a entrega de um veículo Chevrolet modelo Spin para atenção no CRIE (Centro de referência do Idoso) de Epitaciolândia.

O Prefeito Tião Flores fez questão de convidar o Governador em exercício Wherles Rocha para o ato de entrega, segundo o prefeito, Rocha tem sido um grane parceiro de Epitaciolândia. “o Vice-governador é um verdadeiro republicano, não olha cor partidária e sempre traz benefícios para a população acriana.” Por isso, queremos agradecer ao governador em exercício por mais essa parceria que vai ser bem utilizada por nossos idosos. Destacou Flores.

Para a Secretária de Cidadania e Assistência Social Lindaci Franco, é sempre bom poder contar com parceiros que tenha um olhar diferenciado para as pessoas que mais necessitam, e o Major rocha tem tido esse carinho com Epitaciolândia alocando recursos para atender os serviços sociais.

O Governador em Exercício Major Rocha, parabenizou ao Prefeito Tião Flores pelos serviços prestados principalmente para nossos idosos. “Estamos aqui para entregar esse veículo que sem sombras de dúvidas vai ser de grande serventia para todos, e reafirmamos aqui nosso compromisso agora na condição de vice-governador de buscar sempre trazer melhorias para nossa gente acriana.” Frisou Rocha.

