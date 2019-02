O Prefeito Tião Flores recebeu em seu gabinete nesta sexta dia 22, as Soldados do Corpo de Bombeiros do 5º BPCIF de Epitaciolândia, Soldado BM Maria da Silva e Soldado BM Luciana Maciel para firmarem uma parceria para a realização do Projeto Bombeiro Mirim 2019.

As prefeituras de Epitaciolândia juntamente com Brasiléia irão fornecer a merenda (Lanche/alimentação) em dias alternados para garantir que todos os participantes do projeto possam realizar suas atividades.

Em meses alternados sendo: Março – Maio – Julho e Setembro a alimentação fica por conta da prefeitura de Epitaciolândia, além disso, o prefeito Flores garantiu ainda através da Secretaria de Saúde serviços Odontológicos todas as quintas feiras com atendimento para 07 Bombeiros Mirim (Média). Nos meses alternados de Abril – Maio e Junho.

Alé disso será cedido o Ginásio Poliesportivo para as praticas esportivas e físicas dos Bombeiros Mirins.

Comentários