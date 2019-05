A inauguração do prédio próprio do Centro de Atenção Psicossocial (Caps), em Epitaciolândia, aconteceu nesta terça-feira (21), durante cerimônia, com a presença do prefeito Tião Flores, secretários municipais, profissionais da saúde, usuários do centro, autoridades locais e representantes do Núcleo de saúde Mental do Estado do Acre.

O Novo espaço da unidade do Caps fica localizado na Rua São Sebastião, no Bairro José Hassem. O prédio é composto de consultórios para todos os profissionais, sala para terapias em grupo, entre outras estruturas.

Ao fazer uso da palavra a Secretária Municipal de Saúde fez uma breve explanação sobre os serviços que serão oferecidos pelo Centro Psicossocial e aproveitou para apresentar a nova equipe composta por Psicólogo, Assistente Social, Enfermeiros, Medico, Artesão, Técnica em educação, Técnicos em enfermagem e Auxiliares de serviços administrativo e geral. A unidade vai contar ainda com um veículo com motorista e uma van para o translado de pacientes quando necessário.

O prefeito Tião Flores falou da importância do Caps. “O trabalho desenvolvido pelos profissionais é grandioso. E nós sabemos que os usuários precisam de bom atendimento e uma boa convivência. Desta forma, era essencial que tivéssemos um prédio mais amplo, com salas e espaço físico adequado, climatizado e com móveis novos, para dar mais comodidade aos pacientes e boa estrutura aos profissionais”, frisou o prefeito.

1 de 18

Comentários