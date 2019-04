A prefeitura iniciou nesta quinta-feira dia 25, a programação em alusão ao 27º aniversário de Epitaciolândia, o hasteamento dos pavilhões nacional, estadual e municipal, aconteceu na Escola Estadual Luiz Gonzaga da Rocha, na Comunidade do Nari Bela Flor.

Estiveram presentes na solenidade o prefeito em exercício Raimundão, os secretários municipais: Cleomar Portela Eduino Secretário de Educação, Amarildo dos Santos Ribeiro Secretário de Meio Ambiente e Turismo, Secretária de Esportes Cultura e Lazer Maria Ducarmo Flores, Secretaria de Finanças Marizete Matias, Secretária de Gabinete Elizete Lopes, Representantes do Exército Brasileiro, Polícia Militar, Gestores Escolares Municipais, Rosimari Ferreira Coordenadora do Núcleo da SEE em Epitaciolândia, Henrique Abreu Gestor da Escola e alunos.

O prefeito Raimundão ao fazer uso da palavra, destacou a importância da emancipação político e administrativo de Epitaciolândia. “Queremos parabenizar a todos os nossos munícipes, por mais uma vez demonstrar esse ato de civismo e comprometimento com Epitaciolândia, e agradecer principalmente aos nossos alunos que estão prestigiando essa programação desenvolvida em alusão ao 27º aniversário de nossa cidade.” Finalizou parabenizando a todos.

O gestor Henrique de Abreu da Escola Estadual Luiz Gonzaga da Rocha iniciou agradecendo a prefeitura por ter escolhido a referida escola para participar programação deste ano. “Estamos muito felizes por fazer parte da programação do 27º aniversário de Epitaciolândia, por isso queremos agradecer pela presença de todas as autoridades e demais convidados que vieram nos prestigiar, isso nos enche de orgulho.” Destacou o gestor.

Programação:

Amanhã sexta dia 26/04/2019 – segue a programação com o hasteamento na Escola Estadual Joana Ribeiro Amed

ás 08hs

Ás 18hs Abertura da Feira Cultural – Parque Municipal de Eventos (Antigo Aeroporto)

Ás 19hs Sessão Solene a cargo da Câmara Municipal de Epitaciolândia

Dia 27/04/2019 – Ás 16hs – Partida de futebol Master – Rio Branco x Epitaciolândia/Brasiléia

Local: Estádio Antônio Araújo Lopes.

Ás 18hs – Desfile cívico em alusão aos 27 Anos de emancipação político administrativo do município de Epitaciolândia Local: Avenida Santos Dumont em frente a rodoviária.

Dia 28/04/2019 – Ás 09hs – Inauguração do prédio da secretaria municipal de meio ambiente e turismo – Local: Parque Municipal de Eventos (Antigo Aeroporto).

As 16hs – Corrida Ciclística – Saída Praça Edmundo Pinto.

Dia 01/05/2019 – Ás 09hs – Início do torneio em homenagem ao dia do trabalhador – Estádio Antônio Araújo Lopes.

