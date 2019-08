Veículo estaria com peso três vezes acima do suportado pela ponte de madeira.

Nas primeiras horas desta quarta-feira, dia 14, uma equipe de funcionários da Secretaria de Obras do Município de Brasiléia, se deslocou para o ramal do km 19, com acesso pela BR 317 (Estrada do Pacífico), onde uma carreta teria caído dentro de um igarapé após tentar passar.

O incidente ocorreu na tarde desta terça-feira, dia 13. O veículo que seis eixos transportavam cerca de 800 sacas de sal para uma propriedade próxima. Foi levantado que a ponte teria capacidade de 10 toneladas e o peso estaria cerca de três vezes acima do permitido.

O motorista que escapou ileso e contou que tudo foi muito rápido. “Não deu tempo para nada. Quando percebi já estava tudo cedendo e tentei evitar que a cabine tombasse para dentro da água”, contou José Luís.

Segundo foi levantado junto à Prefeitura, os trabalhos seriam realizados durante todo o dia, para a retirada da carreta e realizassem um paliativo, dando trafegabilidade aos moradores e veículos que transportam alunos para a escola, além do posto de saúde existentes próximo ao local do incidente.

