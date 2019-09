A prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria de Obras está com duas frentes de serviços no programa de recuperação e melhorias de ramais, uma equipe está atendendo comunidades dentro do Seringal Porongaba e outra está trabalhando nos ramais que ficam do lado de cá do rio Acre.

Nestes últimos dias foram mais de 300 quilômetros de ramais recuperados, e construído diversas pontes de madeira informou o Diretor de Serviços Zeca Mesquita.

Segundo o Secretário de Obras, Raimundão, os serviços de recuperação de ramais seguem um cronograma e tem avançado bastante. “Estamos aproveitando cada dia de verão para avançar nos serviços de recuperação de ramais e atender o máximo possível de produtores rurais.” Frisou o secretário.

O Prefeito Tião Flores visitou os serviços de recuperação de ramais e aproveitou para conversar com moradores das comunidades. “Estamos acompanhando de perto os serviços de recuperação de ramais e ouvindo as comunidades para buscar dentro das possibilidades da prefeitura atender suas reivindicações.” Destacou Flores.

Já foram atendidas as comunidades da Alemanha, Guajará, Laranjeiras, Km 23 e adjacências com reabertura e empiçarramento nos prontos Críticos, a prefeitura conta ainda com a parceria da Comunidade que ajuda com alojamentos e alimentação para os operadores de máquinas.

1 de 7

Comentários