Prefeitura intensifica trabalhos de recuperação de ruas, pontes e ramais em Epitaciolândia

Com quatro frentes de trabalho a prefeitura está intensificando os serviços de recuperação de pontes, ruas e ramais, são centenas de quilômetros de ramais que compõem a malha viária de Epitaciolandia que estão sendo recuperados.

Já aqui na zona urbana a prefeitura através da secretaria de obras, está aproveitando a chegada do verão amazônico para avançar com os serviços de recuperação de ruas e pontes, segundo o prefeito Tião flores de agora em diante os serviços não param.

Já na zona rural os moradores estão satisfeitos com as melhorias realizadas nos ramais, segundo o Sr. Wilson Freitas os serviços está ficando de ótima qualidade.

O Sr. Sipriano morador do ramal da comunidade do Prata disse estar muito feliz com a atenção do prefeito Tião Flores com o homem do campo.

Além dos serviços de recuperação nos ramais da comunidade Prata e Alemanha, a prefeitura através da Secretaria de Obras está com outra equipe fazendo a reabertura e instalação de pontes no Ramal do Porongaba comunidade do Riozinho e adjacências.

