A Prefeitura através da Secretaria Municipal de Obras esta fazendo a reabertura do ramal que interliga a Comunidade do Riozinho a Sede do Seringal Porongaba e restante do Município.

Há tempos a comunidade não recebia nenhum tipo de benefícios, a comunidade fica do outro lado do Rio Acre, porém faz parte do Município de Epitaciolândia.

Neste primeiro momento está sendo feito a abertura e afastamento de troncos e entulhos, e logo após será feito os serviços de nivelamento, saídas d água e empiçarramento nas ladeiras.

O Prefeito Tião Flores esteve acompanhando os serviços e garantiu que os trabalhos de recuperação de ramal vão ir até a colocação Nabal que também pertence ao município de Epitaciolandia e carece de melhorias para o escoamento da produção e transporte escolar.

