“Indo longe para estar mais perto de você”. Com esse slogan a prefeitura está levando saúde de qualidade aos pontos mais longínquos do município para garantir que as pessoas que moram distante possam ter serviços de saúde sem ter que vir a cidade.

O Prefeito Tião Flores teve durante parte da manhã deste sábado dia 17, acompanhando as equipes da secretária e aproveitando a ocasião para anunciar a construção de Unidade de saúde naquela localidade no valor de mais de meio milhão de reais.

A Secretária de Saúde Terezinha Ribeiro Flores enfatizou a qualidade dos serviços oferecidos. “Estamos inovando, somos o único município do Acre que está trazendo para comunidade rural exames de ultrassonografia, isso é um avanço para nossa saúde.” Destacou a secretária.

Para a Sra. Raimunda Soares, o Programa Itinerante de Saúde de Epitaciolândia é muito importante para as comunidades Rurais. “É muito bom poder contar com os serviços oferecidos pela prefeitura, pude consultar minha neta e recebi todas as medicações gratuitas sem ser preciso me deslocar até a cidade.” Enfatizou a moradora.

Para o Professor José Fernandes a prefeitura na gestão do prefeito Tião Flores está de parabéns, pois está fazendo um excelente trabalho na área da saúde e na melhoria de ramais. “Para nós é muito difícil ir até a cidade em busca de atendimentos médicos, e agora a prefeitura está trazendo esse benefício até nós, por isso, quero parabenizar o prefeito Tião Flores e toda sua equipe pelo brilhante trabalho.” Conclui o professor.

Foram realizados:

109 Consultas médicas

104 Aferição de P.A.

62 Exames de Glicemia

04 Exames PCCU

60 Exames de Ultrassonografia

30 Vacinas

Palestra e aplicação flúor

E dispensação de medicamentos para 109 pessoas.

