Prefeitura matem aberto Sentinela e duas UBSs para atender pessoas com suspeitas da covid-19 neste final de semana

O prefeito Sérgio Lopes, acompanhado do Secretário de Saúde Sergio Mesquita, visitaram na manhã deste sábado dia 22 de janeiro, os pontos que estão disponíveis para atender as pessoas com suspeita de Covid-19 e com síndromes gripais.

Além do Posto Sentinela no Bairro Liberdade, mais dois pontos estão abertos para tender os pacientes, o Centro de Saúde José Cândido de Mesquita na Rua Alexandre Esteves Filho e a UBS José Paulo de Souza no Bairro Aeroporto.

Na ocasião o prefeito fez a entrega de teste swab rápido cedidos pela Dra. Paula Mariano Secretária Estadual de Saúde para atender com maior agilidade os pacientes.

O prefeito ressaltou ainda que devido a alta demanda manterá nos finais de semana pontos para atendimento ao público com médicos, enfermeiros e testes covid-19, com isso diminui a alta procura no Hospital regional, sendo encaminhado para lá só os casos considerados mais graves.

