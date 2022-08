PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – AVISO DE SUSPENSÃO

Uma suposta acusação de furto de um cachorro entre um tio e seu sobrinho, terminou em tentativa de homicídio no Bairro da Sibéria, localizado no município de Xapuri, por volta das 15h40 desta segunda-feira, dia 15.

Essa rixa antiga entre os parentes chegou ao extremo ao ponto de ambos tentarem se matar, após o sobrinho ter ofendido o tio pela parte da manhã, que teria feito ameaças e teria planejado tomar satisfações indo até a casa de posse de um facão (terçado).

Foi quando Sebastião André Brito de Souza (43), conhecido por ‘Pipa’ se deslocou até a casa de Antônio Carlos de Souza Silva (18), vulgo ‘Nego’, e o agrediu com um capacete. Foi quando o sobrinho sacou de um canivete e desferiu um golpe na região do abdômen, deixando parte das vísceras para fora e ambos se separaram.

Após ferir o tio, Nego correu para sua casa e logo em seguida, o tio chegou com um facão (terçado), invadindo o local. Foi quando o sobrinho que estava com uma espingarda, efetuou um disparo atingindo nas costelas do lado esquerdo.

Após ser atingido, Sebastião caiu na varanda enquanto o sobrinho montou na moto e com a espingarda, fugiu do local tomando rumo ignorado. A vítima então foi socorrida por terceiros e levado para o hospital localizado do outro lado do rio.

Uma guarnição da Polícia Militar iniciou buscas pela zona rural e logo depois, o autor ligou para o número 190 para se entregar. O Comando se deslocou até uma chácara no Ramal do Bosque e deteve o rapaz juntamente com a arma e o canivete.

Antônio foi preso em flagrante delito e conduzido para a delegacia, juntamente com as armas e entregue ao delegado, onde será ouvido e realizado os procedimentos de praxe sobre o caso.

A vítima seria transferida para a Capital após a chegada de uma ambulância solicitada de Brasiléia, onde passará por crirurgia.

